الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 25-11-2021 03:30 م

انقلاب على حالة الطقس الاسبوع القادم وتوقع هطول امطار غزيرة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مواقع طقس عالمية ان التوقعات تشير إلى اندفاع كتلة هوائية باردة للمنطقة والمملكة مطلع الشهر القادم تعمل على أنخفاض ملموس على درجات الحرارة وعودة الأجواء الباردة والماطرة بمشيئة الله تعالى.

بدوره اكد مدير مديرية التنبؤات الجوية في الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطَّاب في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان قراءات الخرائط الجوية تؤكد عدم تأثر المملكة بفعاليات جوية تؤدي الى تساقط الامطار حتى نهاية الشهر الحالي .

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