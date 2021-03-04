انقلاب على حالة الطقس خلال الأيام القادمة

الوكيل الإخباري - على ضوء قراءة "الوكيل الإخباري" ، لنشرة دائرة الأرصاد الجوية على مدار الأيام القليلة القادمة ، فإن هنالك انقلابا على حالة الطقس ، حيث تشهد المملكة ارتفاعا على درجات الحرارة؛ لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، غدا الجمعة وتسود أجواء مستقرة، باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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أما يوم السبت ، توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجّل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

أما يوم الأحد ، تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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