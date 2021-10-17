انقلاب على حالة الطقس في الاردن والأرصاد تحذر

الوكيل الاخباري - تصبح الأجواء غائمة جزئياً، يوم الاثنين ، ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلاً باردة نسبيا في أغلب المناطق ، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



اما يوم الثلاثاء تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئياً، ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلاً باردة نسبيا في أغلب المناطق، مع الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتحذر الارصاد الجوية خلال الايام القادمة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق الجبال العالية وخطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطري اضافة إلى التحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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