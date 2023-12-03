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الأحد، 03-12-2023 07:52 م

انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الأجواء نهار يوم الثلاثاء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت و مدينة العقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
 
ووفق ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 



 

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