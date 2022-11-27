انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار الغزيرة للاردن بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها العقبة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد، وتمتد الهطولات احيانا الى اجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى .



وتكون الاجواء ليلاً غائمة جزئيا، وباردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال تساقط زخات من المطر في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الاجواء يوم الاربعاء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، و معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتكون الاجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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