انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار للاردن بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اشارت مواقع مختصة بالطقس انه اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي ( يومي الجمعة والسبت) تتأثر دول شرق المتوسط وبلاد الشام بحالة جوية تؤدي الى تساقط الأمطار في مناطق مختلفة تزامنا مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة ونشاط الرياح.



ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة تزامنا مع الرياح القوية وتزايد الغيوم وتساقط الامطار في مناطق مختلفة من المملكة.



بدوره قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود حالات مطرية من الممكن أن تشهدها المملكة مع نهاية شهر كانون الثاني الحالي و بداية شهر شباط .



ونوه أن الحالة الجوية حالياً مستقرة ومشمسة حتى نهاية الأسبوع الحالي مع بعض الغيوم غير الممطرة تظهر في أجزاء من سماء المملكة مع هبوب رياح شرقية معتدلة السرعة.

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