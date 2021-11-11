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الخميس، 11-11-2021 02:39 م

انقلاب على حالة الطقس يوم السبت والارصاد تحذر من السيول

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 الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة مساء السبت تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث يتوقع خلال ساعات الليل هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية تمتد تدريجيا الى اجزاء من المناطق الشرقية من المملكة قد تشتد لفترات محدودة ويصحبها الرعد في ساعات الليل المتأخر، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

التحذيرات:

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- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ويوم الاحد تكون الاجواء غائمة جزئيا بوجه عام مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة قد تمتد احياناً لتشمل اجزاء من المناطق الوسطى ، ومع ساعات المساء تميل الاجواء إلى الاستقرار التدريجي لتسود خلال الليل أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال النهار وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

 

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