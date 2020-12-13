انقلاب على حالـة الطقس وتحذيرات من سيول مفاجئة يوم الاثنين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تسود أجواء لطيفة الحرارة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات الليل تتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبةوتدريجياً تمتد الهطولات لتشمل أنحاء مختلفة من المملكة، حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبةوتسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.