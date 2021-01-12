انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة ، مساء غد الأربعاء ، هطول زخات من الأمطار في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.



ويحتمل في ساعات ما بعد منتصف الليل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً قد يصحبها البرق والرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.



وتتأثر المملكة يوم الخميس ، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، لذا يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة.

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وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناَ تصل سرعتها ما بين (40الى 50) كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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