انقلاب واضح على حالة الطقس في اليومين القادمين

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة ، خلال الأيام القليلة القادمة ، ارتفاعا على درجات الحرارة، وفق قراءة "الوكيل الإخباري" لنشرة الحالة الجوية لدائرة الأرصاد الجوية ، على مدار الأيام القليلة القادمة.

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واعتبارا من يوم غد الأحد ، يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

أما يوم الإثنين ، فإنه سيطرأ إرتفاع آخر قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبالتالي ، فإن حالة الطقس ، ستنقلب ، حيث أن "الأرصاد الجوية" ، أشارت أن المملكة ستشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة اليوم السبت، حيث الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد والرعد ، ما سيؤدي إلى تشكّل السيول .

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