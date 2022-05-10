الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 10-05-2022 05:03 م

اول موجة حر تصل الاردن في هذا الموعد وتحذير من ضربات الشمس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أن المملكة على موعد مع أول كتلة هوائية حارة يوم الجمعة القادم . 

وأضاف عقل أن الكتلة الهوائية الحارة ستتعمق ايام السبت والأحد القادمين ومن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 36 الى 38 درجة مئوية ايام السبت والأحد القادمين وتتجاوز ال 40 درجة مئوية في الاغوار والعقبة . 

ودعا عقل الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة ايام السبت والأحد القادمين لتلافي التعرض لضربات الشمس .

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