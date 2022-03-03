الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 12:12 م

بالفيديو أمطار غزيرة في إربد و رياح شديدة في عجلون

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الوكيل الإخباري - صرحت دائرة الأرصاد الجوي أن محافظة إربد تشهد أمطار غزيرة مما أدى إلى تشكل السيول .

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وأضافت الأرصاد اليوم الخميس أن رياح شديدة تشهدها محافظة عجلون وتحديدا في منطقة عنجرة بالإضافة إلى زخات متفرقة من المطر.


ونشرت دائرة الأرصاد الجوية فيديوهات توضح حالة الطقس في بعض محافظات المملكة .


و حسب آخر التحليلات للأرصاد تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، ويتوقع أثناء النهار في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية ولفترة محدودة، أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً وقد يصحبها الرعد، كما يحتمل أن تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 80 كم/س، تثير الغبار في العديد من المناطق، وتشكل العواصف الغبارية في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً في بعض المناطق.

 

 

 



 




 

 


 

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