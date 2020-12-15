بدء المنخفض خلال ساعات وهذه فرصة تساقط الثلوج - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تعبر المملكة الليلة جبهة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً مع ساعات الليل المتأخرة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.بدوره نفى مـدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب لموقع الوكيل الاخباري أن تشهد المملكة ، خلال الـ(7) أيام القادمة ، تساقط الثلوج ، وفق قراءات للخرائط الجوية .⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية🔺 إحتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة🔺 خطر تشكل الضباب في ساعات الليل.🔺 خطر حدوث البرق وتساقط البرد بعد منتصف الليل.🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل.