الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

ديوان المحاسبة: 17761 قضية اعتداء على المال العام منظورة لدى القضاء

بريطانيا: 506 وفيات و18450 إصابة جديدة بكورونا

وزير التعليم العالي يطلع على تجربة جامعة الحسين التقنية في التعليم الإلكتروني

عجلون: دورة عن مهارات التفاوض في حل النزاعات

رئيس مجلس النواب يهنئ الغانم بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

بدء المنخفض خلال ساعات وهذه فرصة تساقط الثلوج - تحذيرات

عروض وتخفيضات في أسواق الاستهلاكية المدنية

76 بالمائة نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع مرج الحمام

النواب يناقش غدا صيغة رده على خطاب العرش

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الإيطالي

الثلاثاء، 15-12-2020 06:53 م

بدء المنخفض خلال ساعات وهذه فرصة تساقط الثلوج - تحذيرات

1220201501747910435938


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعبر المملكة الليلة جبهة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً مع ساعات الليل المتأخرة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
اضافة اعلان

بدوره نفى مـدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب لموقع الوكيل الاخباري أن تشهد المملكة ، خلال الـ(7) أيام القادمة ، تساقط الثلوج ، وفق قراءات للخرائط الجوية .

⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:
🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية
🔺 إحتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة
🔺 خطر تشكل الضباب في ساعات الليل.
🔺 خطر حدوث البرق وتساقط البرد بعد منتصف الليل.
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ل

الأرصاد توضح للوكيل حقيقة تساقط الثلوج خلال الأيام القادمة

268eb81c-ba5c-4491-b814-191c92ac4ba4

تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

ل

منخفض قبرصي في طريقه للمملكة

ثلوج في أحد شوارع عمان خلال العاصفة القطبية (إليكسا)- (أرشيفية- تصوير_ محمد أبو غوش)

مربعانية الشتاء على الابواب .. والمملكة على موعد مع الامطار والثلوج

131168645_1460893357449881_3897598703283221361_n

الارصاد تنشر صورة مذهلة للبرق في العقبة

262167_3_1540052720

العقبة تشهد أمطاراً غزيرة و توقف حركة السفن

أخبار متعلقة
ل

منخفض قبرصي في طريقه للمملكة

11201914165148926915742

الأرصاد : عواصف رعدية في مناطق مختلفة من المملكة - تحذيرات

منخ

منخفض جوي قادم

5b4ab4ae-7b13-4a1f-9fc9-8ec852339198

الأرصاد: منخفض قبرصي قادم إلى المملكة

1220205174127984559347

الارصاد تحذر من طقس الاحد

4db34ccb-0e9c-4235-919b-59bc33ee75c0

مصحوب بالرعد و البرد ..منخفض جوي قادم إلى المملكة