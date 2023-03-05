بدء تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني والأرصاد تحذر

الوكيل الإخباري- أكدت دائرة الأرصاد الجوية بدء تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على المملكة.

اضافة اعلان

وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الاخباري" إن الأجواء جافة وحارة نسبيا يصاحبها رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا مع ساعات المساء يرافقها هبات قوية أحياناً في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح ومؤثر.

وأشارت إلى أن مع ساعات عصر اليوم سيشتد تأثير المنخفض الخماسيني خاصة على المناطق الشرقية من المملكة.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في معظم المناطق، بسبب الغبار، وقد تنعدم أحياناً على الطرق الصحراوية وخطر تعرض مرضى الربو والحساسية للغبار، مع أخذ الإحتياطات اللازمة.