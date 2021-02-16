بدء تأثير المنخفض الجوي القطبي على المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





بدأ تأثير المنخفض الجوي القطبي على المملكة، مساء الثلاثاء، حيث شهدت العاصمة عمان وعدد من المحافظات الاخرى تساقط غزير للأمطار .ووفق التحديث الاخير لخرائط الطقس الصادرة عن ادارة الارصاد الجوية تتأثر المملكة الليلة بكتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في الانحاء الغربية من المملكة وتكون الهطولات غزيرة احيانا في بعض المناطق ويصحبها زخات من البرد.