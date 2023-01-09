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الإثنين، 09-01-2023 06:10 ص

بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم

مطر5


الوكيل الاخباري - تكون المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل مصر الشمالية، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وتسقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة في ساعات الصباح في اجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احيانا، كما يتوقع في ساعات الظهيرة أن تتحسن الهطولات في البادية الشمالية الشرقية حيث تشهد زخات متوسطة الى غزيرة احياناً قد يصحبها الرعد، ومع ساعات الليل الأولى تضعف فرصة الهطول بشكل عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق دائرة الارصاد الجوية . 
خليج العقبة:
  نهارا:  أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر يتوقع أن تكون خلال ساعات الصباح غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط لحبات البرد، والرياح  شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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ليلا: الاجواء وباردة وغائمة جزئياً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات ليوم الاثنين
- خطر تشكل السيول  في الفترة الصباحية في الأودية والمناطق المنخفضة وتشمل المناطق الجنوبية والبادية الشمالية الشرقية بالاضافة  الى البحر الميت و العقبة. 
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.


 




 

 


 

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