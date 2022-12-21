بدء تساقط الأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - تشهد مناطق في محافظة اربد، شمال المملكة، هطولا غزيرا للأمطار .



وتتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب قبرص، لذا يطراً انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم تدريجياً لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، وتسقط تدريجيا مع ساعات العصر الأمطار في شمال ووسط المملكة، تمتد لفترة قصيرة لتشمل أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، هذا ويحتمل في فترات المساء و ساعات الليل الأولى أن تكون الأمطار غزيرة في محافظات الشمال والوسط من المملكة قد يصحبها الرعد مع فرصة لتساقط حبات البرد أحيانا، ومع ساعات الليل المتأخرة تضعف فرصة هطول الأمطار .

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