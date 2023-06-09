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الجمعة، 09-06-2023 02:38 م

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

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الوكيل الإخباري - شهدت مناطق في شمال ووسط وجنوب المملكة، عصر اليوم الجمعة، هطولا غزيرا للأمطار، وشهدت مناطق أخرى تساقطا لحبات البرد، وفق ما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها ليوم الجمعة، إن زخات من المطر ستسقط في مناطق متفرقة من المملكة مع احتمال ضعيف أن تكون الهطولات غزيرة لفترة قصيرة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحيانا في بعض المناطق.

 

وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتعمق تأثيرها اليوم الجمعة، وتسود أجواء مغبرة في أغلب المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتنعدم أحيانا في بعض المناطق خاصة المناطق الصحراوية، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

 

شاهد الأمطار:

 

 




 

 


 

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