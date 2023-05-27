الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 27-05-2023 11:36 م

بدء تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

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الوكيل الإخباري - مجدي الباطية -  تشهد عدة مناطق في المملكة منها وادي موسى،الكرك ،الطريق الصحراوي هطولا للامطار ، وفق إدارة الأرصاد الجوية .

ويتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الاحد وتنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام ومعتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق .

ووفق ادارة الارصاد الجوية تسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .

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