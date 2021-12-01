الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

الطاقة: سنعتمد على كوادرنا في استكشاف النفط والغاز

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

الشريدة: تجاوزنا الأزمة وتم كبح جماح الدين العام

الأربعاء، 01-12-2021 08:28 ص

بدء تساقط الأمطار في عجلون - فيديو

مطر 8


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن بدء تساقط الأمطار على طريق عبين باتجاه راس منيف في عجلون .

اضافة اعلان


وتشهد  المملكة كتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شرق تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر 2

منخفض جوي تشهده المملكة اليوم الأربعاء

IMG_3821

الأرصاد تحذر وتنشر آخر تطورات المنخفض

1120212717113355301866

الحالة الجوية المتوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء

مطر4

زخات مطرية في مختلف المناطق غدًا

11202125161114406294874

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

11202127101024353559556

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وانخفاض ملموس على الحرارة

أخبار متعلقة
مطر 2

منخفض جوي تشهده المملكة اليوم الأربعاء

IMG_3821

الأرصاد تحذر وتنشر آخر تطورات المنخفض

001

المملكة ستتأثر بمنخفض جوي يومي الأربعاء والخميس

09fffb10-0d18-4af6-bcd3-5a07f390c9c5

بدء تساقط الأمطار في معان

112020510936370809183

تحذير هام من الأرصاد الجوية للأردنيين

10202130142914653121973

الأرصاد الجوية تتوقع هطولاً مطرياً الاسبوع المقبل