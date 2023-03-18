بدء تساقط البرد والأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - تشهد منطقة عنجرة في محافظة عجلون، شمال المملكة، هطولا غزيرا للأمطار والبرد وفق إدارة الأرصاد الجوية.



بدوره صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بان المملكة بمشيئة الله على موعد مع ساعات ما بعد عصر اليوم وخلال الليل اليوم السبت بامتداد تدريجي لمنخفض جوي يتمركز الى الشرق من جزيرة قبرص مصحوب بكتله هوائية باردة لتصبح الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة وتسقط امطار بين الحين والاخر في شمال المملكة قد يصحبها الرعد احيانا تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى .

اضافة اعلان