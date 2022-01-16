بدء تساقط الثلوج بالشوبك - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بدأ تساقط الثلوج ، مساء الاحد ، على بعض المناطق في جنوب المملكة.



ونشرت ادارة الارصاد الجوية فيديو يظهر تساقط الثلوج في لواء الشوبك.



وقالت ادارة الأرصاد الجوية الأحد، إن الأجواء تبقى باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة على فترات، و يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.



ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية تكون أحيانا ممزوجة بالمطر ولن تكون مؤثرة، بينما من المتوقع أن تتراكم فوق المرتفعات الجنوبية العالية .

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