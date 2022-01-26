الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

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بلدية عجلون تتعامل مع إغلاقات الشوارع وتعمل على فتحها

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الأربعاء، 26-01-2022 08:08 م

بدء تساقط الثلوج بغزارة على العاصمة عمان - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد عددا من المناطق في عمان الغربية تساقطا للثلوج بغزارة .

وقالت ادارة الارصاد الجوية ان هذه الليلة بمشيئة الله تعالى تعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر، كما ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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