الجمعة 04-02-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 04-02-2022 02:29 م

بدء تساقط الثلوج على هذه المنطقة- فيديو

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الوكيل الاخباري - بدأت الثلوج بالتساقط على بعض مناطق المملكة المرتفعة، ظهر اليوم الجمعة، خاصة في محافظات الجنوب، ولواء الشوبك في محافظة معان.

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وبين مقطع فيديو، بدء تساقط الثلوج في لواء الشوبك، وذلك خلال تأثر المملكة بمنخفض الجوي عميق.

ووفقا للقراءات الجوية، سوف تغطي الثلوج مختلف المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر عن سطح البحر.

 

 

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