بدء تساقط الثلوج في المملكة - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الدوريات الخارجية ، ان ثلوج تتساقط بشكل خفيف بمنطقة رأس النقب جنوبي الأردن.
وأضافت أن الطرق سالكة مع التأكيد على توخي الحيطة والحذر.
وبدأت الثلوج بالتساقط على مرتفعات مناطق القادسية والرشادية في محافظة الطفيلة .
وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن المناطق التي ستشهد تراكمات محدودة للثلوج هي مرتفعات عجلون ، والطفيلة ، ومرتفعات الكرك والشوبك ورأس منيف .
وأضافت ان مناطق غرب العاصمة عمان من المتوقع أن تشهد زخات غير مؤثرة من الثلوج .
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