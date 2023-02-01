بدء تساقط الثلوج في المملكة - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الدوريات الخارجية ، ان ثلوج تتساقط بشكل خفيف بمنطقة رأس النقب جنوبي الأردن.



وأضافت أن الطرق سالكة مع التأكيد على توخي الحيطة والحذر.

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وبدأت الثلوج بالتساقط على مرتفعات مناطق القادسية والرشادية في محافظة الطفيلة .



وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن المناطق التي ستشهد تراكمات محدودة للثلوج هي مرتفعات عجلون ، والطفيلة ، ومرتفعات الكرك والشوبك ورأس منيف .



وأضافت ان مناطق غرب العاصمة عمان من المتوقع أن تشهد زخات غير مؤثرة من الثلوج .





