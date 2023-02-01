الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 01-02-2023 08:13 م

بدء تساقط الثلوج في المملكة - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الدوريات الخارجية ، ان ثلوج تتساقط بشكل خفيف بمنطقة رأس النقب جنوبي الأردن.

وأضافت أن الطرق سالكة مع التأكيد على توخي الحيطة والحذر.

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وبدأت الثلوج بالتساقط على مرتفعات مناطق القادسية والرشادية في محافظة الطفيلة .

وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن المناطق التي ستشهد تراكمات محدودة للثلوج هي مرتفعات عجلون ، والطفيلة ، ومرتفعات الكرك والشوبك ورأس منيف .

وأضافت ان مناطق غرب العاصمة عمان من المتوقع أن تشهد زخات غير مؤثرة من الثلوج .

 



 

 

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