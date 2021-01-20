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الأربعاء، 20-01-2021 12:03 م

بدء تساقط الثلوج في عجلون

عجلون


الوكيل الاخباري - بدأ منذ صباح اليوم الاربعاء تساقط الثلوج على المناطق المرتفعة في عبين عبلين ورأس منيف والقاعدة في محافظة عجلون.

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وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ سلمان النجادا ان غرف العمليات الرئيسية والفرعية في المديريات والاجهزة المختلفة جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع الظروف والحالة الجوية المتوقعة، داعيا المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.

 

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-- (بترا)


 




 

 


 

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