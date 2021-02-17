الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
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بدء تساقط الثلوج في عمان - فيديو

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شاهد بالفيديو - بدء تساقط الثلوج جنوب المملكة

الأربعاء، 17-02-2021 02:53 ص

بدء تساقط الثلوج في عمان - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد بعض الاحياء العالية من العاصمة عمان تساقطا للثلوج، حيث تعبر حاليا كتلة هوائية شديدة البرودة أجواء المملكة تعمل على هطول زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية الشمالية والجنوبية.

 ووفق ادارة الارصاد الجوية ان الجبهة الهوائية الأشد برودة ستعبر المملكة الليلة حيث تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتهطل الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800م فوق سطح البحر، وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الأرتفاعات.

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