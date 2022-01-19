بدء تساقط الثلوج في مناطق غرب عمان - فيديو

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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بدء تساقط الثلوج في مناطق غرب عمان صباح اليوم الأربعاء وتحديدا في منطقة خلدا و تلاع العلي بالإضافة إلى منطقة الإذاعة والتلفزيون وفق دائرة الارصاد الجوية .



وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب اليوم الاربعاء لـ " الوكيل الإخباري" إن تساقط الثلوج سيشمل المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ٩٠٠ م منوها إلى أن المناطق التي تزيد عن ١٠٠٠م ستشهد تراكم للثلوج .



وتتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي؛ الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية،بالإضافة إلى تساقط الثلوج .