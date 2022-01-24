بشرى سارة لأهالي الزرقاء بشأن الثلوج القادمة للمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن المملكة على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي اعتبارا من الأربعاء



وأشار آل خطاب إلى أن أغلب مرتفعات المملكة التي تزيد عن 800م ستستضيف الزائر الأبيض والتي تبدأ فرصتها اعتبارا من بعد ظهيرة الأربعاء ، منوهاً الى أن مرتفعات الـ 700م سيطالها زخات من الثلج بين الحين والآخر ليلة الأربعاء وفجر الخميس .



ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري ان بعض مناطق محافظة الزرقاء ستتساقط عليها الثلوج وفق توقعات ادارة الارصاد الجوية في تحديد مرتفعات تساقط الثلوج حيث ان بعض المناطق بالمحافظة يصل ارتفاعها الى 700 متر واكثر من ذلك .



وعلى ذات النسق اكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لموقع الوكيل الاخباري ان بعض المناطق المرتفعة في محافظة الزرقاء مثل بيرين وجريبا متوقع ان تشهد تساقطاً للثلوج .



وتالياً ارتفاعات المناطق في محافظة الزرقاء :



مدينة الزرقاء 570 / 660 متر



جبل المغير 700 متر



الزرقاء الجديده 630 متر



بيرين – 850 متر



الضليل 581 متر



الأزرق 520 / 540 متر



جريبا 800 متر



حي الرشيد 700 متر



حي جعفر الطيار 700 متر



جبل الامير فيصل 750 متر



الجبل الشمالي 700 متر



الجبل الجنوبي 600 متر



القادسية 700/ 750 متر



اسكان الامير طلال 630/670 متر



عوجان 600 متر



ضاحية المدينة المنورة 800 متر

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