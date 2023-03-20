الإثنين 20-03-2023
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بقاء المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي اليوم

الإثنين، 20-03-2023 06:16 ص

بقاء المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي اليوم

مطر4


الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث تستمر الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد أحياناً وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة،  والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح وفق دائرة الارصاد الجوية.

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التحذيرات ليوم الاثنين :
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.
- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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