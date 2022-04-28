الخميس 28-04-2022
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الخميس، 28-04-2022 07:19 ص

تتأثر المملكة اليوم بامتداد منخفض البحر الأحمر

غبار


الوكيل الإخباري - أجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل خلال ساعات النهار سقوط  زخات متفرقة من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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