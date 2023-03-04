تتأثر المملكة بكتلة هوائية جافة مرافقة لامتداد منخفض خماسيني غداً

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة اليوم السبت في المناطق الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، والرياح جنوبية خفيفة السرعة



اما يوم الاحد نهاراً: تتأثر المملكة بكتلة هوائية جافة مرافقة لامتداد منخفض خماسيني ،حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسود أجواء دافئة ومغبرة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في العديد من المناطق.



ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.



التحذيرات ليوم الاحد:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وقد تنعدم أحيانا على الطرق الصحراوية

