تحديد موعد انتهاء الكتلة الرطبة التي تؤثر على المملكة

الوكيل الإخباري-

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أكدت دائرة الأرصاد الجوية ، اليوم الأربعاء أن الكتلة الهوائية الرطبة التي تؤثر على المملكة ستستمر حتى يوم الأحد المقبل.وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن فرصة تساقط الامطار في بعض المناطق لا زالت قائمة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة.وبينت أن هناك ارتفاع على درجات الحرارة يوم الاثنين القادم لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة،مشيرة إلى أن سقوط الأمطار في نهاية شهر أيلول واردة.وحذرت من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية وهناك احتمالية لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية خاصة الاجزاء الشرقية .وبينت أن درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان 15 مئوية والمناطق الشمالية 12 مئوية.يشار إلى أن يوم غد الخميس سيكون اخر ايام فصل الصيف ، وان يوم الجمعة هو اول ايام فصل الخريف.