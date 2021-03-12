تحذيرات من الأرصاد بشأن الحالة الجوية اليوم

الوكيل الاخباري - تشهد العديد من مناطق المملكة نشاطاً شديداً للرياح والتي تؤدي الى إثارة الغبار، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الخارجية.

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وبينت إدارة الأرصاد الجوية في بيان صحفي اليوم الجمعة، بأن صور الاقمار الصناعية المباشرة تشير الى وجود عاصفة غبارية تؤثر على أجزاء كبيرة من المناطق الجنوبية، مثل محافظة معان، داعية الى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل على الطرقات.



--(بترا)

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