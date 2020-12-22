تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

الوكيل الاخباري - وفق التحديث المسائي للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية فقد تم التحذير من تعمق المنخفض الجوي نهار يوم غد الاربعاء .
وقد حذرت دائرة الارصاد الجوية يوم غد الاربعاء من :
- خطر الانزلاقات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول
المطر .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب
الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق
البادية .
- احتمال جريان المياه في الاودية والمناطق المنخفضة خلال
ساعات المساء والليل في الانحاء الغربية من المملكة.