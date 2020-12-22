الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 22-12-2020 12:53 ص

تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

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الوكيل الاخباري - وفق التحديث المسائي للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية فقد تم التحذير من تعمق المنخفض الجوي نهار يوم غد الاربعاء .

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وقد حذرت دائرة الارصاد الجوية يوم غد الاربعاء من :

 

- خطر الانزلاقات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول
المطر .


- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب
الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.


- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق
البادية .


- احتمال جريان المياه في الاودية والمناطق المنخفضة خلال
ساعات المساء والليل في الانحاء الغربية من المملكة.


 




 

 


 

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