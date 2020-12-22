تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

الوكيل الاخباري - وفق التحديث المسائي للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية فقد تم التحذير من تعمق المنخفض الجوي نهار يوم غد الاربعاء .

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وقد حذرت دائرة الارصاد الجوية يوم غد الاربعاء من :

- خطر الانزلاقات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول

المطر .



- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب

الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.



- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق

البادية .



- احتمال جريان المياه في الاودية والمناطق المنخفضة خلال

ساعات المساء والليل في الانحاء الغربية من المملكة.



