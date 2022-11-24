الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 08:55 م

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الجمعة

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها؛ الاجواء باردة وغائمة، وماطرة في الاجزاء الغربية من المملكة، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

🔺 التحذيرات :
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري. 
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبليه.
- شدة سرعة الرياح 
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح

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