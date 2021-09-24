الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الملك يعزي الفراية

توضيحات حكومية بشأن الدوام الوجاهي بالمدارس والجامعات

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الرئيس اللبناني: ندين الاعتداء الإسرائيلي على حدودنا البحرية

عباس يمهل الاحتلال عاماً للانسحاب من الأراضي المحتلة

أمانة عمان تكشف استعداداتها للشتاء

تحذير من الارصاد الجوية

اعطاء 6.886546 مليون جرعة من اللقاح في الاردن

الجمعة، 24-09-2021 06:59 م

تحذير من الارصاد الجوية

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 الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً الليلة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
⚠ التحذيرات:
🔺  خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي شهدت هطولاً للأمطار.
🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.
🔺  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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