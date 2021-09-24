تحذير من الارصاد الجوية

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً الليلة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي شهدت هطولاً للأمطار.

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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