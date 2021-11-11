الخميس 11-11-2021
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إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة نقيب

الخميس، 11-11-2021 10:26 ص

تحذير هام من الأرصاد الجوية للأردنيين

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- حذر مدير دائرة الارصاد الجوية رائد آل خطاب من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" ان في الأسبوع الحالي هناك احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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واضاف أن هناك خطر من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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