تحذير هام من الأرصاد الجوية للأردنيين

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- حذر مدير دائرة الارصاد الجوية رائد آل خطاب من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.



وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" ان في الأسبوع الحالي هناك احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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