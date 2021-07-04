تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

الوكيل الإخباري - يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، الأحد، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تسود أجواء رطبة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، تميل للبرودة قليلاً في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.