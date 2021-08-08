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الأحد، 08-08-2021 07:37 ص

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

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توضيحية


الوكيل الإخباري - يتراجع قليلاً تأثير الكتلة الهوائية الحارة، الأحد، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة خلال ساعات الصباح، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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