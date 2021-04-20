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الثلاثاء، 20-04-2021 07:58 ص

الحرارة أعلى من معدلاتها

تراجع تأثير الكتلة الحارة عن المملكة

تراجع
توضيحية


الوكيل الإخباري - يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، الثلاثاء ، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-11) درجة مئوية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول تدريجياً إلى شمالية غربية.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

 

 

 




 

 


 

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