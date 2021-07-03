تراجع تأثير الكتلة الهوائية غدا

الوكيل الإخباري - يتراجع الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة، لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتبقى الأجواء الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.