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الأحد، 12-06-2022 06:07 ص

تراجع تأثير موجة الحر على المملكة اليوم الأحد

حرارة 2


الوكيل الإخباري - يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة بشكل تدريجي، حيث يطرأ انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، ومع ساعات المساء والليل تظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.

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التحذيرات:


- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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