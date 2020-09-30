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الأربعاء، 30-09-2020 06:54 ص

أجواء لطيفة مساء

تراجع تأثيــر الكتلة الحارة

خريف
تراجع تأثير الكتلة الحارة


الوكيل الإخباري - يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبياً، عن المملكة، الأربعاء ، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 


 




 

 


 

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