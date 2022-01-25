الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 09:55 ص

تراكمات ثلجية مُتوقعة ما بين 20 إلى 40 سم بالعاصمة عمان

ثلوج ٥


الوكيل الإخباري - أفاد الراصد الجوي مامون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن العاصفة الثلجية القادمة من المتوقع أن تجلب تراكمات ثلجية ما بين 20 الى 40 سم بالعاصمة عمان وربما أكثر من ذلك في مرتفعات شمال المملكة.

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وتوقع عقل اليوم الثلاثاء في حديث لـ " الوكيل الإخباري" أن  يكون الهطول الثلجي كثيف جدا خلال ليل الاربعاء وفجر يوم الخميس مما يعمل على تراكم الثلوج بشكل سريع.


ويتساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 800 متر فوق سطح البحر، وتتراكم بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ ساعة.


 




 

 


 

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