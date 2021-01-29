الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 12:07 م

تساقط الثلوج في الطفيلة وتراكمات تغلق الطرق

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الوكيل الاخباري - شهدت مرتفعات الرشادية ولواء بصيرة بمحافظة الطفيلة التي ترتفع 1600 متر عن سطح البحر منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، تساقطا للثلوج المتراكمة بسماكة تجاوزت 15 سم، جراء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي العميق.

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وقال رئيس بلدية القادسية سليمان الخوالدة، إن تساقطا للثلوج بغزارة شهدته منطقة القادسية الواقعة جنوب مدينة الطفيلة بحوالي 35 كيلو مترا، ولا سيما مرتفعات الرشادية والحلا والعيص الاكثر تأثرا بالمنخفض الجوي، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ في بلديتي القادسية وبصيرا تساندها آليات الأشغال العامة عملت على فتح الطرق الرئيسية التي اغلقت لفترات قصيرة، جراء هطول الثلوج.


ودعا الخوالدة المواطنين للتواصل مع غرف الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة، مؤكدا أن الطرق الرئيسية سالكة بحذر جراء الضباب الكثيف وتواصل تساقط الثلوج وحالة الانجماد بسبب تدني درجات الحرارة إلى دون الصفر المئوي.


--(بترا)

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