الثلاثاء 15-03-2022
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الثلاثاء، 15-03-2022 07:53 ص

تساقط الثلوج في جنوب المملكة - فيديو وصور

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الوكيل الإخباري - تشهد محافظات الجنوب تساقطاً للثلوج منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.

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ونشرت دائرة الأرصاد الجوية مقاطع فيديو لحظة تساقط الثلوج في محافظتي معان والطفيلة بالإضافة إلى محافظة الكرك.


وبدء تراكم خفيف للثلوج بمنطقة القادسية في محافظة الطفيلة صباح اليوم .


وتتأثر المملكة اليوم بمنخفض جوي قطبي حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر.

 





 




 

 


 

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