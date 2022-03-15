تساقط الثلوج في جنوب المملكة - فيديو وصور

الوكيل الإخباري - تشهد محافظات الجنوب تساقطاً للثلوج منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان

ونشرت دائرة الأرصاد الجوية مقاطع فيديو لحظة تساقط الثلوج في محافظتي معان والطفيلة بالإضافة إلى محافظة الكرك.



وبدء تراكم خفيف للثلوج بمنطقة القادسية في محافظة الطفيلة صباح اليوم .



وتتأثر المملكة اليوم بمنخفض جوي قطبي حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر.



