تشكل الضبــاب وسقوط الأمطار .. الخميس

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء، الخميس ، لطيفة الحـــرارة في أغــلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبـــة، مع ظهور الغيـــوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في المناطق الشمالية الشرقية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان



ليــــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

تحذيرات :

تحذّر دائرة الأرصاد الجوية من:

🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

🔺 خطر الانـــزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول الأمطار.



