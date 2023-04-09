الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 01:29 م

تطورات الحالة الجوية القادمة إلى المملكة

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الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن غداً الاثنين تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض الحرارة قليلا وتسود اجواء مغبرة ودافئة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تصبح الأمطار غزيرة في جنوب المملكة واجزاء من المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق عدة من المملكة، وفي ساعات الليل يتراجع تدريجياً تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي وتضعف فرصة هطول الامطار وتضعف كذلك شدة سرعة الرياح.

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وحذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وخطر تدني مدى الرؤية  الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة وخطر الانزلاق على الطرقات نتيجة الهطول المطري.


 




 

 


 

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