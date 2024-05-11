تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس مغبر ودافئ في أغلب المناطق، وحار نسبي في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الغبار سيقل تركيزه في الجو تدريجيا ليلا، مع طقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم أحياناً في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.

